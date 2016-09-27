«Ювентус» разгромил загребское «Динамо», Игуаин забил первый гол за туринский клуб в Лиге чемпионов
Действующий чемпион Италии туринский «Ювентус» на выезде одержал разгромную победу над загребским «Динамо».
Встреча между командами завершилась со счетом 4:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Миралем Пьянич. Автором еще одного гола стал голкипер «Динамо» Адриан Шемпер, который забил в собственные ворота.
В следующем туре «Ювентус» 18 октября проведет встречу на выезде с «Лионом», а загребское «Динамо» сыграет в тот же день на своем поле с «Севильей».
Лига чемпионов
Групповой этап
2-й тур
Матч
Динамо Зг - Ювентус - 0:4 (0:2)
Голы
Пьянич 24 (0:1). Игуаин 31 (0:2). Дибала 57 (0:3). Алвес 85 (0:4).
Состав
Динамо Зг: Шемпер, Сигали, Пиварич, Бенкович, Шильденфельд, Жонас (Фиолич, 49), Антолич (Машаду, 72), Павичич, Шитум, Судани, Фернандес (Ходжич, 58)
Ювентус: Буффон, Эвра, Бардзальи (Пьяца, 68), Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Хедира, Эрнанес, Пьянич (Куадрадо, 46), Игуаин (Манджукич, 71), Дибала
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
27 сентября 21:45, Максимир, Онлайн-трансляция