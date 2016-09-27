«Ювентус» разгромил загребское «Динамо», Игуаин забил первый гол за туринский клуб в Лиге чемпионов

Действующий чемпион Италии туринский «Ювентус» на выезде одержал разгромную победу над загребским «Динамо».



Встреча между командами завершилась со счетом 4:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Миралем Пьянич. Автором еще одного гола стал голкипер «Динамо» Адриан Шемпер, который забил в собственные ворота.

В следующем туре «Ювентус» 18 октября проведет встречу на выезде с «Лионом», а загребское «Динамо» сыграет в тот же день на своем поле с «Севильей».

Лига чемпионов

Групповой этап

2-й тур



