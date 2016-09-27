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«Ювентус» разгромил загребское «Динамо», Игуаин забил первый гол за туринский клуб в Лиге чемпионов

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Действующий чемпион Италии туринский «Ювентус» на выезде одержал разгромную победу над загребским «Динамо».

Встреча между командами завершилась со счетом 4:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Миралем Пьянич. Автором еще одного гола стал голкипер «Динамо» Адриан Шемпер, который забил в собственные ворота.

В следующем туре «Ювентус» 18 октября проведет встречу на выезде с «Лионом», а загребское «Динамо» сыграет в тот же день на своем поле с «Севильей».

Лига чемпионов
Групповой этап
2-й тур

Матч

Динамо Зг - Ювентус - 0:4 (0:2)

Голы

Пьянич 24 (0:1). Игуаин 31 (0:2). Дибала 57 (0:3). Алвес 85 (0:4).

Состав

Динамо Зг: Шемпер, Сигали, Пиварич, Бенкович, Шильденфельд, Жонас (Фиолич, 49), Антолич (Машаду, 72), Павичич, Шитум, Судани, Фернандес (Ходжич, 58)

Ювентус: Буффон, Эвра, Бардзальи (Пьяца, 68), Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Хедира, Эрнанес, Пьянич (Куадрадо, 46), Игуаин (Манджукич, 71), Дибала

Судья:

Мануэль Де Соуза (Португалия)

Место и дата

27 сентября 21:45, Максимир, Онлайн-трансляция


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