Гол Глика спас «Монако» от поражения в матче с «Байером»

Футболисты «Монако» на домашней арене сыграли вничью с леверкузенским «Байером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



Первый гол в игре на 74-й минуте забил форвард немецкого клуба Хавьер Эрнандес, а уже в добавленное арбитром время капитан французской команды Камил Глик спас хозяев от поражения.



В следующем туре «Монако» 18 октября сыграет в гостях с московским ЦСКА, а «Байер» в тот же день примет на домашней арене «Тоттенхэм».

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию игры.



Лига чемпионов

Групповой этап

2-й тур

Матч Монако - Байер - 1:1 (0:0) Голы Эрнандес 74 (0:1). Глик 90 (1:1). Состав Монако: Субашич, Сидибе, Раджи, Глик, Фабиньо, Эмерсон, Лемар, Силва (Бошилиа, 81), Моутинью, Бакайоко (Мбаппе, 77), Жермен (Каррильо, 74) Байер: Лено, Та, Хенрихс, Топрак, Арангис, Чалханоглу, Кампль, Брандт (Кисслинг, 63), Бендер, Волланд (Мехмеди, 73), Эрнандес (Баумгартлингер, 89) Предупреждения: Эмерсон, 50 - Та, 19; Топрак, 50 Судья: Фернандес Борбалан (Испания) Место и дата 27 сентября 21:45, Луи II, Текстовая трансляция





