Гол Глика спас «Монако» от поражения в матче с «Байером»
Футболисты «Монако» на домашней арене сыграли вничью с леверкузенским «Байером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 74-й минуте забил форвард немецкого клуба Хавьер Эрнандес, а уже в добавленное арбитром время капитан французской команды Камил Глик спас хозяев от поражения.
В следующем туре «Монако» 18 октября сыграет в гостях с московским ЦСКА, а «Байер» в тот же день примет на домашней арене «Тоттенхэм».
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию игры.
Лига чемпионов
Групповой этап
2-й тур
Эрнандес 74 (0:1). Глик 90 (1:1). Монако: Субашич, Сидибе, Раджи, Глик, Фабиньо, Эмерсон, Лемар, Силва (Бошилиа, 81), Моутинью, Бакайоко (Мбаппе, 77), Жермен (Каррильо, 74) Байер: Лено, Та, Хенрихс, Топрак, Арангис, Чалханоглу, Кампль, Брандт (Кисслинг, 63), Бендер, Волланд (Мехмеди, 73), Эрнандес (Баумгартлингер, 89) Эмерсон, 50 - Та, 19; Топрак, 50 Фернандес Борбалан (Испания) 27 сентября 21:45, Луи II, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Эрнандес 74 (0:1). Глик 90 (1:1).
Монако: Субашич, Сидибе, Раджи, Глик, Фабиньо, Эмерсон, Лемар, Силва (Бошилиа, 81), Моутинью, Бакайоко (Мбаппе, 77), Жермен (Каррильо, 74)
Байер: Лено, Та, Хенрихс, Топрак, Арангис, Чалханоглу, Кампль, Брандт (Кисслинг, 63), Бендер, Волланд (Мехмеди, 73), Эрнандес (Баумгартлингер, 89)
Эмерсон, 50 - Та, 19; Топрак, 50
Фернандес Борбалан (Испания)
27 сентября 21:45, Луи II, Текстовая трансляция