Леонид Слуцкий: Могу похвалить команду за старание и самоотдачу

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Тоттенхэмом» (0:1).

- Понятно было, что «Тоттенхэм» будет владеть мячом, что они и делали. Мы должны были относительно высоко играть в отборе, проводить контратаки и все-таки иметь небольшие куски с позиционными атаками. По ходу первого тайма это удавалось: было достаточно возможностей убегать в быстрые контратаки. «Тоттенхэм» больше владел мячом, но и у нас были моменты для взятия ворот.

Во втором тайме, к сожалению, мы стали садиться еще глубже. Когда ты столько сил тратишь на отбор, силы ближе к концовке, конечно, заканчиваются. И гол стал следствием того, что посадили отбор несколько глубже, и «Тоттенхэм» уже свободнее принимал мяч в зонах. После гола попытались организовать штурм, имели неплохие моменты.

Все равно могу похвалить команду: максимально был проявлен уровень старания и самоотдачи. Долгое время нам удавалось сдерживать атакующий натиск «Тоттенхэма», - сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

Напомним, армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов уступили «Тоттенхэму» с минимальным счетом.

Единственный гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.