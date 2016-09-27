Леонид Слуцкий: Могу похвалить команду за старание и самоотдачу
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение
своих подопечных в матче с «Тоттенхэмом» (0:1).
- Понятно было, что «Тоттенхэм» будет владеть мячом, что они и
делали. Мы должны были относительно высоко играть в отборе, проводить
контратаки и все-таки иметь небольшие куски с позиционными атаками. По ходу
первого тайма это удавалось: было достаточно возможностей убегать в быстрые
контратаки. «Тоттенхэм» больше владел мячом, но и у нас были моменты для взятия
ворот.
Во
втором тайме, к сожалению, мы стали садиться еще глубже. Когда ты столько сил
тратишь на отбор, силы ближе к концовке, конечно, заканчиваются. И гол стал
следствием того, что посадили отбор несколько глубже, и «Тоттенхэм» уже
свободнее принимал мяч в зонах. После гола попытались организовать штурм, имели
неплохие моменты.
Все равно могу похвалить команду: максимально был проявлен
уровень старания и самоотдачи. Долгое время нам удавалось сдерживать атакующий
натиск «Тоттенхэма», - сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».
Напомним, армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги
чемпионов уступили «Тоттенхэму» с минимальным счетом.
Единственный гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция