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Леонид Слуцкий: Могу похвалить команду за старание и самоотдачу

Александр Семкив
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Тоттенхэмом» (0:1).

- Понятно было, что «Тоттенхэм» будет владеть мячом, что они и делали. Мы должны были относительно высоко играть в отборе, проводить контратаки и все-таки иметь небольшие куски с позиционными атаками. По ходу первого тайма это удавалось: было достаточно возможностей убегать в быстрые контратаки. «Тоттенхэм» больше владел мячом, но и у нас были моменты для взятия ворот.

Во втором тайме, к сожалению, мы стали садиться еще глубже. Когда ты столько сил тратишь на отбор, силы ближе к концовке, конечно, заканчиваются. И гол стал следствием того, что посадили отбор несколько глубже, и «Тоттенхэм» уже свободнее принимал мяч в зонах. После гола попытались организовать штурм, имели неплохие моменты.

Все равно могу похвалить команду: максимально был проявлен уровень старания и самоотдачи. Долгое время нам удавалось сдерживать атакующий натиск «Тоттенхэма», - сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

Напомним, армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов уступили «Тоттенхэму» с минимальным счетом.

Единственный гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм - 0:1 (0:0)

Голы

Сон Хын Мин 71 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ерёменко, 37 - Ваньяма, 12

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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