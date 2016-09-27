Зоран Тошич: Если бы попал в створ, у вратаря не было бы шансов

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о поражении от «Тоттенхэма» (0:1).

- Жаль, что не успели забить мяч, чтобы сравнять счёт. Сразу было понятно, что соперник будет владеть инициативой, мы стали играть на контратаках, по-другому не могли. Но свои моменты не реализовали.

- Действительно, ничего не мешало. Пробил удачно, но не попал в створ. Иначе у вратаря не было бы шансов. Конечно, жалко.

- Сложно оценить, я не играл против «Байера». Но «Тоттенхэм» сильная команда, в прошлом году до конца боролась за чемпионство в Англии. Даже без пары игроков стартового состава соперник выступил на высоком уровне.

- У вас была одна из лучших возможностей забить в первом тайме.

- Какая команда сильнее: «Байер» или «Тоттенхэм»?