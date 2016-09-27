Зоран Тошич: Если бы попал в створ, у вратаря не было бы шансов
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о поражении от «Тоттенхэма» (0:1).
- Жаль, что не успели забить мяч, чтобы сравнять счёт. Сразу было понятно, что соперник будет владеть инициативой, мы стали играть на контратаках, по-другому не могли. Но свои моменты не реализовали.
- Действительно, ничего не мешало. Пробил удачно, но не попал в створ. Иначе у вратаря не было бы шансов. Конечно, жалко.
- Сложно оценить, я не играл против «Байера». Но «Тоттенхэм» сильная команда, в прошлом году до конца боролась за чемпионство в Англии. Даже без пары игроков стартового состава соперник выступил на высоком уровне.
- У вас была одна из лучших возможностей забить в первом тайме.
- Какая команда сильнее: «Байер» или «Тоттенхэм»?
- ЦСКА отдал инициативу «Тоттенхэму». Это такой план был или просто по ходу матча получилось?
- Если вы посмотрите на матчи англичан, увидите, что они даже когда играют против сильного соперника, владеют мячом под 60 процентов. Так что сразу было понятно, как сложится игра.
Напомним, армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги
чемпионов уступили «Тоттенхэму» с минимальным счетом.
Единственный гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция