Леонид Слуцкий: Обидно, что не выдержали до конца

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча с «Тоттенхэмом» сказал на послематчевой пресс-конференции, что это обидное поражение.

- Понимали, что «Тоттенхэм» будет много владеть мячом, играть в позиционных атаках, - сказал Слуцкий. - Настраивались на то, что придется много обороняться. Говорили, что обязательно нужна контригра и хоть какие-то отрезки позиционных атак, в которых бы мы тоже владели мячом. Большую часть времени наш план удавался, несмотря на то, что у «Тоттенхэма», понятное дело, было преимущество. И в первом тайме, и во втором у нас возникали моменты. Тем обиднее, что не смогли выдержать до конца, пропустили гол на грани офсайда. До сих пор не уверен, не было ли «вне игры», хотя сейчас это уже и не важно. В концовке были удары Еременко и Фернандеса, но, к сожалению, реализация была не такой, как нам бы хотелось.

- Не сказалась ли во время гола гостей несогласованность игры обороны ЦСКА, вызванная тем, что вместо Василия Березуцкого вышел Алексей?

- Вася Березуцкиий играл с повреждением спины, в матче против «Краснодара» он был заменен. Выдержал первый тайм, потом не смог продолжить встречу, вышел Леша. Не думаю, что это ключевым образом повлияло на что-то.

