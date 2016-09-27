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Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» весь матч играл лучше ЦСКА

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы над ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов сказал, что победа далась тяжело.

- Пришлось немного попотеть?
- Да, тяжелая игра. Мы весь матч играли лучше. После 70 минуты забили, заработали важнейшие три очка, двигаемся дальше. Шансы на выход из группы выросли.

- Почему после первой замены передвинули Сона в нападение?
- Мы полностью перестроили игру. В самом деле отправили Сона в нападение. Иногда замены работают, иногда нет, но сегодня нам повезло, мы забили гол и победили.

- В матче против «Монако» игрокам не хватило страсти, вы их отругали?
- Я сказал им все в лицо. Но я предъявлял претензии и к себе. В матче против «Монако» пропустили два гола за короткий промежуток времени. Теперь нужно хорошо восстановиться и сконцентрироваться на предстоящем матче против «Манчестер Сити».

- Не было Харри Кейна, но это оказалось не так заметно?
- В самом деле - Сон в двух матчах забил три гола. Хорошо заменил Кейна, будет играть теми игроками, какие есть. 

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм - 0:1 (0:0)

Голы

Сон Хын Мин 71 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ерёменко, 37 - Ваньяма, 12

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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