Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» весь матч играл лучше ЦСКА

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы над ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов сказал, что победа далась тяжело.

- Пришлось немного попотеть?

- Да, тяжелая игра. Мы весь матч играли лучше. После 70 минуты забили, заработали важнейшие три очка, двигаемся дальше. Шансы на выход из группы выросли.

- Почему после первой замены передвинули Сона в нападение?

- Мы полностью перестроили игру. В самом деле отправили Сона в нападение. Иногда замены работают, иногда нет, но сегодня нам повезло, мы забили гол и победили.

- В матче против «Монако» игрокам не хватило страсти, вы их отругали?

- Я сказал им все в лицо. Но я предъявлял претензии и к себе. В матче против «Монако» пропустили два гола за короткий промежуток времени. Теперь нужно хорошо восстановиться и сконцентрироваться на предстоящем матче против «Манчестер Сити».

- Не было Харри Кейна, но это оказалось не так заметно?

- В самом деле - Сон в двух матчах забил три гола. Хорошо заменил Кейна, будет играть теми игроками, какие есть.



