«Лестер» установил рекорд Лиги чемпионов
«Лестер», добившийся победы над «Порту» (1:0), установил рекорд Лиги чемпионов – «лисы» стали первым английским клубом, кто выиграл два первых своих матча на групповой стадии этого турнира.
В первом туре команда Клаудио Раньери разгромила на выезде «Брюгге» (3:0).
«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Лидс», «Ньюкасл», «Блэкберн» такого добиться не смогли.
Матч
Лестер Сити - Порту - 1:0 (1:0)
Голы
Слимани 25 (1:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Эрнандес, Амарти, Фукс, Морган, Марез (Грэй, 88), Олбрайтон, Дринкуотер, Варди (Муса, 90), Слимани (Кинг, 82)
Порту: Касильяс, Фелипе, Теллеш, Лаюн, Маркано, Перейра Д., Торрес (Корона, 78), Отавио, Андре (Эррера, 63), Силва, Лопес (Жота, 63)
Предупреждения:
Варди, 24; Слимани, 32; Хут, 54 - Фелипе, 21; Силва, 23; Перейра Д., 49
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
27 сентября 21:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция