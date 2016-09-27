ЦСКА не может обыграть дома англичан 10 лет

ЦСКА не может победить английские команды в Лиге чемпионов на своем поле вот уже почти 10 лет.

Последний раз армейцы обыгрывали дома англичан в этом турнире в октябре 2006 года – со счетом 1:0 был повержен «Арсенал».

После этого красно-синие играли с «Манчестер Юнайтед» - в 2009 году было поражение (0:1), в 2015-м ничья (1:1), и с «Манчестер Сити» - поражение в 2013-м (1:2) и ничья в 2014-м (2:2).

И вот теперь последовало поражение от «Тоттенхэма» - 0:1.