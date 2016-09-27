ЦСКА не может обыграть дома англичан 10 лет
ЦСКА не может победить английские команды в Лиге чемпионов на своем поле вот уже почти 10 лет.
Последний раз армейцы обыгрывали дома англичан в этом турнире в октябре 2006 года – со счетом 1:0 был повержен «Арсенал».
После этого красно-синие играли с «Манчестер Юнайтед» - в 2009 году было поражение (0:1), в 2015-м ничья (1:1), и с «Манчестер Сити» - поражение в 2013-м (1:2) и ничья в 2014-м (2:2).
И вот теперь последовало поражение от «Тоттенхэма» - 0:1.
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция