Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейЦСКА3 : 0Куньлунь
ФутболКопенгаген4 : 0Брюгге
ФутболСпортинг2 : 0Легия
ФутболСевилья1 : 0Лион
ФутболМонако1 : 1Байер
ХоккейСКА3 : 2 БАдмирал
ФутболЛестер Сити1 : 0Порту
ФутболБоруссия2 : 2Реал
ФутболДинамо Загреб0 : 4Ювентус
ФутболЦСКА0 : 1Тоттенхэм
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ХоккейЛада- : -Динамо Минск
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболФенербахче- : -Фейеноорд

ЦСКА не может обыграть дома англичан 10 лет

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

ЦСКА не может победить английские команды в Лиге чемпионов на своем поле вот уже почти 10 лет.

Последний раз армейцы обыгрывали дома англичан в этом турнире в октябре 2006 года – со счетом 1:0 был повержен «Арсенал».

После этого красно-синие играли с «Манчестер Юнайтед» - в 2009 году было поражение (0:1), в 2015-м ничья (1:1), и с «Манчестер Сити» - поражение в 2013-м (1:2) и ничья в 2014-м (2:2).

И вот теперь последовало поражение от «Тоттенхэма» - 0:1.

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм - 0:1 (0:0)

Голы

Сон Хын Мин 71 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ерёменко, 37 - Ваньяма, 12

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Не думаю, что Слуцкий выбрал излишне осторожную тактикуФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матч ЦСКА – «Тоттенхэм» (0:1).Сон Хын Мин: Испугался, когда Акинфеев коснулся мяча после удараАвтор победного гола в ворота ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» Сон Хын Мин прокомментировал итог встречи.Роман Еременко: Моменты были, но «Тоттенхэм» смог забить, а мы нетПолузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал поражение армейцев в матче с «Тоттенхэмом» (0:1).ЦСКА пропустил подряд в 24-м матче ЛЧ и повторил антирекорд «Спартака»ЦСКА, проиграв с минимальным счетом «Тоттенхэму», пропустил подряд в 24-м матче группового этапа Лиги чемпионов.Валерий Карпин: Обвинять Акинфеева не надо, он практически спас матчЭкс-тренер «Спартака» Валерий Карпин прокоментировал поражение ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» (0:1).Защитник «Тоттенхэма» Триппьер: Терпели и ждали шанса с ЦСКАЗащитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер заявил, что против ЦСКА было сложно играть.Алексей Березуцкий: Максимум, на что мы могли наиграть — это ничьяЗащитник ЦСКА Алексей Березцукий прокомментировал результат матча ЦСКА – «Тоттенхэм» (0:1),Эрнандес забил 100-й гол в ЕвропеМексиканский нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес, отличившись в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Монако», забил свой 100-й гол в составе европейских команд.«Лестер» установил рекорд Лиги чемпионов«Лестер», добившийся победы над «Порту» (1:0), установил рекорд Лиги чемпионов – «лисы» стали первым английским клубом, кто выиграл два первых своих матча на групповой стадии этого турнира.Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» весь матч играл лучше ЦСКАГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы над ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов сказал, что победа далась тяжело.Леонид Слуцкий: Обидно, что не выдержали до концаГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча с «Тоттенхэмом» сказал на послематчевой пресс-конференции, что это обидное поражение.«Ловушка не сработала – и «Тоттенхэм» сразу забил». Комментарий Евгения Ловчева«Ловушка не сработала – и «Тоттенхэм» сразу забил». Комментарий Евгения ЛовчеваОбозреватель Sovsport.ru – о матче ЦСКА и «Тоттенхэма».Зоран Тошич: Если бы попал в створ, у вратаря не было бы шансовПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о поражении от «Тоттенхэма» (0:1).Леонид Слуцкий: Могу похвалить команду за старание и самоотдачуГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Тоттенхэмом» (0:1),Гол Глика спас «Монако» от поражения в матче с «Байером»Футболисты «Монако» на домашней арене сыграли вничью с леверкузенским «Байером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.«Ювентус» разгромил загребское «Динамо», Игуаин забил первый гол за туринский клуб в Лиге чемпионовДействующий чемпион Италии туринский «Ювентус» на выезде одержал разгромную победу над загребским «Динамо».Лига чемпионов. «Тоттенхэм», «Копенгаген» и «Спортинг» добились побед. Все результатыРезультаты матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.Мина Сон Хын Мина. ЦСКА проиграл «Тоттенхэму»Мина Сон Хын Мина. ЦСКА проиграл «Тоттенхэму»Армейцы в интересном и почти равном матче уступили «Тоттенхэму» (0:1). Автором единственного мяча стал атакующий хавбек англичан Сон Хын Мин«Севилья» обыграла «Лион», несмотря на нереализованный пенальтиИспанская «Севилья» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле обыграла французский «Лион» со счетом 1:0.«Лестер» обыграл «Порту» в Лиге чемпионовАнглийский «Лестер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл на своем поле «Порту» со счетом 1:0.

Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение