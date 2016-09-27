Алексей Березуцкий: Максимум, на что мы могли наиграть — это ничья
Защитник ЦСКА Алексей Березцукий прокомментировал результат
матча ЦСКА – «Тоттенхэм» (0:1).
- Жалко, что игра у нас сегодня не до конца
получилась. Все-таки «Тоттенхэм» владел преимуществом. Наверное, максимум,
на что мы могли наиграть — это ничья. Хотя было очень здорово,
стадион был полный в отличие от прошлой игры. Болельщики нас здорово
поддерживали. К сожалению, не смогли их порадовать, - сказал
Березуцкий в эфире «Матч ТВ».
Напомним,
армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов уступили
«Тоттенхэму» с минимальным счетом.
Единственный гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция