Защитник «Тоттенхэма» Триппьер: Терпели и ждали шанса с ЦСКА
Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер заявил, что против ЦСКА было сложно играть.
- Мы очень хорошо защищались. Против ЦСКА всегда тяжело играть. Ожидали, что будет непросто. Так что оставалось быть терпеливыми, ждать шанса. Здорово, что отыграли без пропущенных мячей, - сказал Триппьер.
Напомним, армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов уступили «Тоттенхэму» с минимальным счетом.
Единственный гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция