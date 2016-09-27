Валерий Карпин: Обвинять Акинфеева не надо, он практически спас матч
Экс-тренер
«Спартака» Валерий Карпин прокоментировал поражение ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом»
(0:1).
- Нормально, что ЦСКА сыграл так. Другое дело — жаль, что
не использовали те немногие моменты, которые были. И,
к сожалению, опять пропустили. Перспективный подход был у Тошича,
были еще моменты. После гола было много опасных моментов. Наверное, сказалось
отсутствие Дзагоева. Если бы он был, возможно, у ЦСКА были бы
другие варианты с точки зрения атаки. Обвинять Акинфеева не надо. Он
практически спас матч, - сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Напомним,
армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов уступили
«Тоттенхэму» с минимальным счетом.
Единственный
гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.
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