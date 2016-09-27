Валерий Карпин: Обвинять Акинфеева не надо, он практически спас матч

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин прокоментировал поражение ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» (0:1).

- Нормально, что ЦСКА сыграл так. Другое дело — жаль, что не использовали те немногие моменты, которые были. И, к сожалению, опять пропустили. Перспективный подход был у Тошича, были еще моменты. После гола было много опасных моментов. Наверное, сказалось отсутствие Дзагоева. Если бы он был, возможно, у ЦСКА были бы другие варианты с точки зрения атаки. Обвинять Акинфеева не надо. Он практически спас матч, - сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов уступили «Тоттенхэму» с минимальным счетом.

Единственный гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.