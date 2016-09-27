ЦСКА пропустил подряд в 24-м матче ЛЧ и повторил антирекорд «Спартака»
ЦСКА,
проиграв с минимальным счетом «Тоттенхэму», пропустил подряд в 24-м матче
группового этапа Лиги чемпионов.
Тем самым армейцы повторили антирекорд, принадлежащий «Спартаку».
Красно-белые пропускали в период с 22 ноября 2000 по 5 декабря
2006 года.
Серия ЦСКА началась 22 ноября 2011 года.
Напомним, армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов уступили «Тоттенхэму». Единственный гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция