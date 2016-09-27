Роман Еременко: Моменты были, но «Тоттенхэм» смог забить, а мы нет
Полузащитник ЦСКА Роман
Еременко прокомментировал поражение армейцев в матче с «Тоттенхэмом» (0:1).
- Моменты были, но они смогли забить, а мы нет. Конечно, хотели больше владеть мячом, но не получилось. Ничья была бы нормальным результатом, но во втором тайме всё могло сложиться в любую сторону. В любом случае, сегодня была хорошая борьба, - приводит слова Еременко Чемпионат.com.
Напомним, армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов уступили «Тоттенхэму» с минимальным счетом.
Единственный гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция