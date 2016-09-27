Сон Хын Мин: Испугался, когда Акинфеев коснулся мяча после удара
Автор победного гола в ворота
ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» Сон Хын Мин прокомментировал итог встречи.
- Я немного испугался, когда
голкипер ЦСКА коснулся мяча после моего удара. Но, к счастью, он закатился в
сетку. Я счастлив, что снова забил. Матч был тяжёлый, но мы заслужили победу.
Москвичи оборонялись отчаянно, играли с сердцем. Однако мы доказали, что
сильнее, - приводит слова Сон Хын Мина Чемпионат.com.
Напомним, армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов уступили «Тоттенхэму» с минимальным счетом.
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция