Александр Бубнов: Не думаю, что Слуцкий выбрал излишне осторожную тактику
Футбольный эксперт Александр
Бубнов прокомментировал результат матч ЦСКА – «Тоттенхэм» (0:1).
- Несмотря на то что у «Тоттенхэма» по разным причинам отсутствовали несколько важных игроков основы, гости проявили себя очень слаженным коллективом, превосходящим соперника в классе. Не думаю, что Леонид Слуцкий выбрал излишне осторожную тактику: если бы ЦСКА предложил «Тоттенхэму» сыграть в открытый футбол, гости имели бы все шансы выиграть крупно, - приводит слова Бубнова Sportbox.
Напомним,
армейцы в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов уступили
«Тоттенхэму» с минимальным счетом.
Единственный
гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.
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