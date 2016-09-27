Зинедин Зидан: Мы заслужили немного больше, чем ничью
Главный тренер «Реала» Зинедин
Зидан прокомментировал ничью в матче с «Боруссией» (2:2).
- Мы заслужили немного больше,
чем ничью. В первом тайме нам пришлось
помучаться, потому что соперник много атаковал. Мы знали, что сложно играть
против такой хорошей команды. Но я очень горжусь игрой, которую продемонстрировали футболисты «Реала»,
- сказал Зидан.
Напомним, в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов футболисты мадридского «Реала» сыграли вничью с дортмундской «Боруссей».
Матч
Голы
Роналду 17 (0:1). Обамеянг 43 (1:1). Варан 70 (1:2). Шюррле 87 (2:2).
Состав
Боруссия: Бюрки, Гинтер, Шмельцер, Пищек, Герреру (Мор, 79), Папастатопулос, Кастро, Вайгль, Гётце (Шюррле, 58), Дембеле (Пулишич, 73), Обамеянг
Реал: Навас, Данило, Карвахаль, Варан, Рамос, Родригес (Ковачич, 69), Бэйл, Кроос, Модрич, Бензема (Мората, 89), Роналду
Предупреждения:
Шмельцер, 50; Вайгль, 74; Герреру, 78; Обамеянг, 90 - Рамос, 64
Место и дата
27 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция