Александр Радулов забросил первую шайбу в составе «Монреаля»
Российский нападающий «Монреаля»
Александр Радулов забросил свою первую шайбу за новую команду.
30-й летний россиянин забросил
шайбу на четвертой минуте первого периода в выставочном матче с «Вашингтоном». Ему
ассистировали Натан Болье и Грег Патерин.
Напомним,
двукратный чемпион мира подписал с «Канадиенс» соглашение на один сезон с
окладом 5,75 миллиона долларов.
С
2012 по 2016 год Александр Радулов защищал цвета ЦСКА в КХЛ. Ранее в
Национальной хоккейной лиге он провел 154 матча за «Нэшвилл» и набрал 102 очка.
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