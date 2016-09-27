Роман Бабаев: Представители УЕФА остались довольны организацией матча с «Тоттенхэмом»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, после
поединка с «Тоттенхэмом» (0:1), рассказал, как оценили организацию этого матча
представители УЕФА.
- Болельщики
очень порадовали. Отдельное им спасибо. Мы встречались с ними накануне матча, и
они обещали быть более сдержанными, чем обычно. Сегодня мы общались с
представителями УЕФА, и в целом они всем довольны, в том числе и организацией
матча. Вот так с чистого листа достаточно сложно проводить матчи повышенной
сложности. Все билеты были проданы – это радует, - приводит слова Бабаева
Р-Спорт.
Напомни,
для армейцев матч со «шпорами» стал первым в европейском турнире на новом
стадионе.
Единственный гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция