Роман Бабаев: Представители УЕФА остались довольны организацией матча с «Тоттенхэмом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, после поединка с «Тоттенхэмом» (0:1), рассказал, как оценили организацию этого матча представители УЕФА.

- Болельщики очень порадовали. Отдельное им спасибо. Мы встречались с ними накануне матча, и они обещали быть более сдержанными, чем обычно. Сегодня мы общались с представителями УЕФА, и в целом они всем довольны, в том числе и организацией матча. Вот так с чистого листа достаточно сложно проводить матчи повышенной сложности. Все билеты были проданы – это радует, - приводит слова Бабаева Р-Спорт.

Напомни, для армейцев матч со «шпорами» стал первым в европейском турнире на новом стадионе.

Единственный гол английской команды на 71-й минуте забил нападающий Сон Хын Мин.