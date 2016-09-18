Себастьян Феттель: В Малайзии проходит самая жаркая гонка сезона

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Малайзии.

- В Малайзии проходит самая жаркая гонка сезона. В прошлом году мы добились отличного результата, и на этот раз постараемся его повторить. «Сепанг» – очень сложная трасса с большим числом быстрых поворотов. Шины подвергаются серьезным нагрузкам не только из-за скорости, но и из-за высокой температуры. Всегда есть риск дождя во время гонки, поскольку почти каждый день в Малайзии идут ливни, - сказал Феттель.

Напомни, гонка в Малайзии состоится 2 октября, за день до этого пройдет квалификации этапа.