Себастьян Феттель: В Малайзии проходит самая жаркая гонка сезона
Немецкий пилот «Феррари»
Себастьян Феттель поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который
пройдет в Малайзии.
- В Малайзии проходит самая жаркая гонка сезона. В прошлом году
мы добились отличного результата, и на этот раз постараемся его повторить. «Сепанг»
– очень сложная трасса с большим числом быстрых поворотов. Шины подвергаются
серьезным нагрузкам не только из-за скорости, но и из-за высокой температуры.
Всегда есть риск дождя во время гонки, поскольку почти каждый день в Малайзии
идут ливни, - сказал Феттель.
Напомни, гонка в Малайзии состоится 2 октября, за день до этого пройдет квалификации этапа.
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