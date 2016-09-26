Руслан Камболов: Моя цель – бить и попадать в створ

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов, забивший первый гол за казанскую команду в матче с «Томью» (2:1), рассказал об этом событии.

- Начало второго тайма провели не лучшим образом, пропустили необязательный гол, не разобрались, потом стало тяжелее. Вышли расслабленными на второй тайм, если честно, чего делать при счете 1:0 было никак нельзя. Томск, думаю, ничья на выезде устраивала, нас, конечно, нет. Мы пошли вперед, и болельщики нас гнали вперед, поддержка была.

-Поздравляем с первым голом за «Рубин», который к тому же стал и победным.

- Спасибо. Моя цель – бить и попадать в створ. Максим Лестьенн дал передачу, я пробил, удачно попал. Рад, что победили. Тренер сказал: «Руслан, ты три года в команде, и вот он первый гол». Партнеры поздравили, похлопали, - приводит слова Камболова официальный сайт «Рубина».