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Руслан Камболов: Моя цель – бить и попадать в створ

Александр Семкив
Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов, забивший первый гол за казанскую команду в матче с «Томью» (2:1), рассказал об этом событии.

- Начало второго тайма провели не лучшим образом, пропустили необязательный гол, не разобрались, потом стало тяжелее. Вышли расслабленными на второй тайм, если честно, чего делать при счете 1:0 было никак нельзя. Томск, думаю, ничья на выезде устраивала, нас, конечно, нет. Мы пошли вперед, и болельщики нас гнали вперед, поддержка была.

-Поздравляем с первым голом за «Рубин», который к тому же стал и победным.

- Спасибо. Моя цель – бить и попадать в створ. Максим Лестьенн дал передачу, я пробил, удачно попал. Рад, что победили. Тренер сказал: «Руслан, ты три года в команде, и вот он первый гол». Партнеры поздравили, похлопали, - приводит слова Камболова официальный сайт «Рубина».

Матч

Рубин - Томь - 2:1 (1:0)

Голы

Жонатас 26 (1:0). Враньеш 49 (1:1). Камболов 79 (2:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Бауэр, Самбрано, Набиуллин, Ткачук (Карадениз, 80), Сонг, Жонатас (Лестьенн, 46), Рочина (Гарсия, 27), Канунников

Томь: Солосин, Враньеш, Бордачёв, Дьяков, Тишкин, Жиров, Бикфалви, Комбаров (Ковальчук, 70), Дроппа (Касьян, 87), Пугин, Самодин (Баляйкин, 78)

Предупреждения:

Камболов, 75 - Бикфалви, 19

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

26 сентября 19:30, Центральный, Текстовая трансляция

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