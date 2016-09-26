Руслан Камболов: Моя цель – бить и попадать в створ
Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов, забивший первый гол за казанскую
команду в матче с «Томью» (2:1), рассказал об этом событии.
- Начало второго
тайма провели не лучшим образом, пропустили необязательный гол, не разобрались,
потом стало тяжелее. Вышли расслабленными на второй тайм, если честно, чего
делать при счете 1:0 было никак нельзя. Томск, думаю, ничья на выезде
устраивала, нас, конечно, нет. Мы пошли вперед, и болельщики нас гнали вперед,
поддержка была.
-Поздравляем с
первым голом за «Рубин», который к тому же стал и победным.
- Спасибо. Моя цель – бить и попадать в створ. Максим Лестьенн дал передачу, я пробил, удачно попал. Рад, что победили. Тренер сказал: «Руслан, ты три года в команде, и вот он первый гол». Партнеры поздравили, похлопали, - приводит слова Камболова официальный сайт «Рубина».
Матч
Голы
Жонатас 26 (1:0). Враньеш 49 (1:1). Камболов 79 (2:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Бауэр, Самбрано, Набиуллин, Ткачук (Карадениз, 80), Сонг, Жонатас (Лестьенн, 46), Рочина (Гарсия, 27), Канунников
Томь: Солосин, Враньеш, Бордачёв, Дьяков, Тишкин, Жиров, Бикфалви, Комбаров (Ковальчук, 70), Дроппа (Касьян, 87), Пугин, Самодин (Баляйкин, 78)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
26 сентября 19:30, Центральный, Текстовая трансляция