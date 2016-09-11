Россия обыграла Иран и вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу
В полуфинальном поединке
чемпионата мира по мини-футболу сборная России обыграла команду Ирана со счетом
4:2.
В составе российской сборной
голами отметились Дмитрий Лысков, Сергей Абрамов, Владислав Шаяхметов и Иван
Чишкала.
В финале сборная России
встретится с победителем встречи Аргентина – Португалия, которая состоится
завтра, 29 сентября в 03:00 по московскому времени.
На пути к финалу, российская
сборная вышла из группы В с первого места, победив Таиланд (6:4), Египет (6:1)
и Кубу (7:1). В 1/8 финала разгромила Вьетнам со счетом 7:0, в четвертьфинале
была обыграна сборная Испании (6:2).
Чемпионат мира по
мини-футболу проходит в Колумбии, начиная с 11 сентября. Финальный поединок
состоится 1 октября и начнется в 22:30 по московскому времени.