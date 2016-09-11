Россия обыграла Иран и вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу

В полуфинальном поединке чемпионата мира по мини-футболу сборная России обыграла команду Ирана со счетом 4:2.

В составе российской сборной голами отметились Дмитрий Лысков, Сергей Абрамов, Владислав Шаяхметов и Иван Чишкала.

В финале сборная России встретится с победителем встречи Аргентина – Португалия, которая состоится завтра, 29 сентября в 03:00 по московскому времени.

На пути к финалу, российская сборная вышла из группы В с первого места, победив Таиланд (6:4), Египет (6:1) и Кубу (7:1). В 1/8 финала разгромила Вьетнам со счетом 7:0, в четвертьфинале была обыграна сборная Испании (6:2).

Чемпионат мира по мини-футболу проходит в Колумбии, начиная с 11 сентября. Финальный поединок состоится 1 октября и начнется в 22:30 по московскому времени.