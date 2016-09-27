Канада обыграла Сборную Европы в первом матче финальной серии Кубка мира
В рамках первого матча финальной серии Кубка мира по хоккею команда
Канады обыграла сборную Европы со счетом 3:1.
Счет в матче на третьей минуте первого периода отрыл нападающий канадцев Брэд Маршан с передачи Патриса Бержерона. Через 11 минут Стивен Стэмкос удвоил преимущество североамериканцев.
На 8-й минуте второго периода сборная Европы силами Томаша Татара отыграла одну шайбу.
За десять минут до конца встречи
Патрис Бержерон установил окончательный счет, забросив шайбу с передачи
Сидни Кросби.
Следующий матч финальной серии состоится 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Канада - Европа - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Маршанд (Бержерон, Кросби), 2:33 (1:0). Стэмкос (Гецлаф), 13:20 (2:0). Татар (Зайденберг, A. Kopitar), 27:00 (2:1). Бержерон (Кросби, Маршанд), 49:24 (3:1).
Место и дата
28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция