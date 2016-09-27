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Канада обыграла Сборную Европы в первом матче финальной серии Кубка мира

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В рамках первого матча финальной серии Кубка мира по хоккею команда Канады обыграла сборную Европы со счетом 3:1.

Счет в матче на третьей минуте первого периода отрыл нападающий канадцев Брэд Маршан с передачи Патриса Бержерона. Через 11 минут Стивен Стэмкос удвоил преимущество североамериканцев.

На 8-й минуте второго периода сборная Европы силами Томаша Татара отыграла одну шайбу.  

За десять минут до конца встречи Патрис Бержерон установил окончательный счет, забросив шайбу с передачи Сидни Кросби.

Следующий матч финальной серии состоится 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.

Матч

Канада - Европа - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Маршанд (Бержерон, Кросби), 2:33 (1:0). Стэмкос (Гецлаф), 13:20 (2:0). Татар (Зайденберг, A. Kopitar), 27:00 (2:1). Бержерон (Кросби, Маршанд), 49:24 (3:1).

Место и дата

28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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