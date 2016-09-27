Гонсало Игуаин: С каждым матчем в «Ювентусе» я становлюсь сильнее
Нападающий «Ювентуса» Гонсало
Игуаин прокомментировал победу на загребским «Динамо»(4:0) в Лиге чемпионов.
«Это была тяжелая игра. Следующая
цель - обыграть «Лион», это будет важным шагом на пути к выходу из группы.
С каждым матчем в «Ювентусе» я
становлюсь сильнее. С первого дня в команде я чувствую себя прекрасно и
счастлив находится здесь», - приводит слова Игуаина официальный сайт «старой
сеньоры».
Напомним, действующий чемпион Италии в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов одержал победу над загребским «Динамо», забив четыре безответных мяча.
Матч
Динамо Зг - Ювентус - 0:4 (0:2)
Голы
Пьянич 24 (0:1). Игуаин 31 (0:2). Дибала 57 (0:3). Алвес 85 (0:4).
Состав
Динамо Зг: Шемпер, Сигали, Пиварич, Бенкович, Шильденфельд, Жонас (Фиолич, 49), Антолич (Машаду, 72), Павичич, Шитум, Судани, Фернандес (Ходжич, 58)
Ювентус: Буффон, Эвра, Бардзальи (Пьяца, 68), Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Хедира, Эрнанес, Пьянич (Куадрадо, 46), Игуаин (Манджукич, 71), Дибала
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
27 сентября 21:45, Максимир, Онлайн-трансляция