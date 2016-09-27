Гонсало Игуаин: С каждым матчем в «Ювентусе» я становлюсь сильнее

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал победу на загребским «Динамо»(4:0) в Лиге чемпионов.

«Это была тяжелая игра. Следующая цель - обыграть «Лион», это будет важным шагом на пути к выходу из группы.

С каждым матчем в «Ювентусе» я становлюсь сильнее. С первого дня в команде я чувствую себя прекрасно и счастлив находится здесь», - приводит слова Игуаина официальный сайт «старой сеньоры».

Напомним, действующий чемпион Италии в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов одержал победу над загребским «Динамо», забив четыре безответных мяча.