Сергей Скорович: Боролись за выход в финал с первой и до последней минуты

Старший тренер сборной России по мини-футболу прокомментировал победу своих подопечных в полуфинале чемпионата мира над командой Ирана (4:3).

- Вы видели, насколько сложной была игра, - сказал Скорович. - Иран все время догонял, была постоянная борьба с первой и до последней минуты. Но именно этого мы и ждали от соперника. Никто не думал, что в полуфинале чемпионата мира будет просто.

- Ваша команда провела много матчей на турнире, но игроки не выглядят уставшими. В чем секрет? И чего вы ждете от финала?

- Спасибо за хорошую оценку. На самом деле, сегодня я был не полностью удовлетворен нашим движением. Против Испании мы выглядели лучше. Но это объяснимо. Турнир очень сложный. Не так просто на высоком уровне постоянно сохранять, как физические кондиции, так и моральные силы. Сказывается и то, что мы постоянно переезжаем из города в город, а Медельин - это среднегорье, что накладывает свой отпечаток. Мы усиленно готовились к чемпионату мира, а на этом турнире дисциплинированно и концентрировано шли от игры к игре. Эта работа не могла пройти даром. Сейчас нужно сохранить это состояние до решающей игры.

В составе российской сборной голами отметились Дмитрий Лысков, Сергей Абрамов, Владислав Шаяхметов и Иван Чишкала.

В финале сборная России встретится с победителем матча Аргентина – Португалия, который состоится завтра, 29 сентября в 03:00 по московскому времени.

На пути к финалу, российская сборная вышла из группы В с первого места, победив Таиланд (6:4), Египет (6:1) и Кубу (7:1). В 1/8 финала разгромила Вьетнам со счетом 7:0, в четвертьфинале была обыграна сборная Испании (6:2).