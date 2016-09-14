Сергей Скорович: Боролись за выход в финал с первой и до последней минуты
Старший тренер сборной России по мини-футболу
прокомментировал победу своих подопечных в полуфинале чемпионата мира над
командой Ирана (4:3).
- Вы видели, насколько сложной была игра, - сказал Скорович. -
Иран все время догонял, была постоянная борьба с первой и до последней минуты.
Но именно этого мы и ждали от соперника. Никто не думал, что в полуфинале чемпионата
мира будет просто.
- Ваша команда провела много матчей на турнире, но игроки не
выглядят уставшими. В чем секрет? И чего вы ждете от финала?
- Спасибо за хорошую оценку. На самом деле, сегодня я был не
полностью удовлетворен нашим движением. Против Испании мы выглядели лучше. Но
это объяснимо. Турнир очень сложный. Не так просто на высоком уровне постоянно сохранять,
как физические кондиции, так и моральные силы. Сказывается и то, что мы
постоянно переезжаем из города в город, а Медельин - это среднегорье, что
накладывает свой отпечаток. Мы усиленно готовились к чемпионату мира, а на этом
турнире дисциплинированно и концентрировано шли от игры к игре. Эта работа не
могла пройти даром. Сейчас нужно сохранить это состояние до решающей игры.
В
составе российской сборной голами отметились Дмитрий Лысков, Сергей Абрамов,
Владислав Шаяхметов и Иван Чишкала.
В
финале сборная России встретится с победителем матча Аргентина – Португалия,
который состоится завтра, 29 сентября в 03:00 по московскому времени.
На
пути к финалу, российская сборная вышла из группы В с первого места, победив
Таиланд (6:4), Египет (6:1) и Кубу (7:1). В 1/8 финала разгромила Вьетнам со
счетом 7:0, в четвертьфинале была обыграна сборная Испании (6:2).