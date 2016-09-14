Дмитрий Лысков: До финала мирового первенства слабые команды не доходят

Нападающий сборной России по мини-футболу прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира над командой Ирана (4:3).

- Я рад, что мой гол помог сборной России выйти в финал. Я действовал в своем стиле, как привык делать это в клубе. Поэтому, если вам понравилось, смотрите Чемпионат России.

- С кем бы вы хотели встретиться в финале? Есть предпочтения?

- Нет, предпочтений нет. Какая разница – до финала мирового первенства слабые команды не доходят. В любом случае это будет битва. Завтра посмотрим второй полуфинал между Аргентиной и Португалией и все узнаем. А сейчас главное восстановиться.

В финале сборная России встретится с победителем матча Аргентина – Португалия, который состоится завтра, 29 сентября в 03:00 по московскому времени.

На пути к финалу, российская сборная вышла из группы В с первого места, победив Таиланд (6:4), Египет (6:1) и Кубу (7:1). В 1/8 финала разгромила Вьетнам со счетом 7:0, в четвертьфинале была обыграна сборная Испании (6:2).