Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейЦСКА3 : 0Куньлунь
ФутболКопенгаген4 : 0Брюгге
ФутболСпортинг2 : 0Легия
ФутболСевилья1 : 0Лион
ФутболМонако1 : 1Байер
ХоккейСКА3 : 2 БАдмирал
ФутболЛестер Сити1 : 0Порту
ФутболБоруссия2 : 2Реал
ФутболДинамо Загреб0 : 4Ювентус
ФутболЦСКА0 : 1Тоттенхэм
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ХоккейЛада- : -Динамо Минск
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболФенербахче- : -Фейеноорд

Дмитрий Лысков: До финала мирового первенства слабые команды не доходят

Александр Семкив
Источник:  РФСКомментарии

Нападающий сборной России по мини-футболу прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира над командой Ирана (4:3).

- Я рад, что мой гол помог сборной России выйти в финал. Я действовал в своем стиле, как привык делать это в клубе. Поэтому, если вам понравилось, смотрите Чемпионат России.

- С кем бы вы хотели встретиться в финале? Есть предпочтения?

- Нет, предпочтений нет. Какая разница – до финала мирового первенства слабые команды не доходят. В любом случае это будет битва. Завтра посмотрим второй полуфинал между Аргентиной и Португалией и все узнаем. А сейчас главное восстановиться.

В финале сборная России встретится с победителем матча Аргентина – Португалия, который состоится завтра, 29 сентября в 03:00 по московскому времени.

На пути к финалу, российская сборная вышла из группы В с первого места, победив Таиланд (6:4), Египет (6:1) и Кубу (7:1). В 1/8 финала разгромила Вьетнам со счетом 7:0, в четвертьфинале была обыграна сборная Испании (6:2).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Скорович: Иран сыграл так, как мы и ожидалиСтарший тренер сборной России по мини-футболу прокомментировал победу своих подопечных в полуфинале чемпионата мира над командой Ирана (4:3).Сборная России обыграла Иран и вышла в финал чемпионата мира по мини-футболуВ полуфинальном поединке чемпионата мира по мини-футболу сборная России обыграла команду Ирана со счетом 4:2.Португалия обыграла Азербайджан и вышла в полуфинал чемпионата мира по мини-футболуВ четвертьфинальном поединке чемпионата мира по мини-футболу сборная Португалии обыграла команду Азербайджана со счетом 3:2.Аргентина разгромила Египет и вышла в ½ финала чемпионата мира по мини-футболуВ четвертьфинальном поединке чемпионата мира по мини-футболу сборная Аргентины разгромила команду Египта, забив пять безответных мячей.Сергей Скорович: Мы были хорошо готовы к матчу с испанцами - и физически, и моральноСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал победу команды над испанцами в четвертьфинале чемпионата мира.Сборная России обыграла испанцев в четвертьфинале ЧМ по мини-футболуСборная России нанесла поражение команде Испании в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Колумбии.Россия сыграет с Испанией в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболуСборная Испании стала соперником команды России в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу.Сергей Скорович: Доволен тем, что мы вышли в четвертьфинал чемпионата мираСтарший тренер сборной России Сергей Скорович прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/8 финала чемпионата мира с Вьетнамом (7:0).Сергей Абрамович: Начало поединка против Вьетнама вышло достаточно напряженнымНападающий сборной России Сергей Абрамович прокомментировал победу над Вьетнамом (7:0) на чемпионате мира по футзалу.Россия разгромила Вьетнам в 1/8 финала чемпионата мира по футзалуВ рамках чемпионата мира по футзалу, который проходит в Колумбии, сборная России разгромила команду Вьетнама, забив семь безответных мячей.Соперниками россиян по 1/8 финала ЧМ стали вьетнамцыСборная Вьетнама стала соперником сборной России по 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Колумбии.Иван Чишкала: Самые сложные матчи у сборной России на чемпионате мира еще впередиИгрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала, забивший в матче с командой Кубы свой первый гол на чемпионате мира в Колумбии, считает, что самые сложные матчи его национальную команду ждут впереди.Сергей Скорович: Результатом матча против Кубы я удовлетворенСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал результат матча с Кубой (7:1) в групповом раунде чемпионата мира.Сборная России разгромила кубинцев на ЧМ по мини-футболуМужская сборная России по мини-футболу нанесла поражение команде Кубы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, проходящего в Колумбии.Аргентина обыграла Соломоновы Острова, Иран выиграл у МароккоВ Колумбии продолжается чемпионат мира по мини-футболу. Сборная Аргентины обыграла команду Соломоновых островов, а Иран выиграл у сборной Марокко.Испания обыграла Азербайджан, Казахстан выиграл у Коста-РикиВ Колумбии продолжается чемпионат мира по мини-футболу. Сборная Испании обыграла команду Азербайджана, а сборная Казахстана выиграла у Коста-Рики.Даниил Давыдов: Сложно было представить, что обыграем Египет так крупноИгрок сборной России по мини-футболу Даниил Давыдов после победы над египтянами в матче чемпионата мира отметил убедительный отрезок своей национальной команды в дебюте встречи.Сергей Скорович: Матч против египтян сложился для нас удачноСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович остался доволен действиями подопечных в победном матче чемпионата мира против египтян.Российская делегация по мини-футболу покинула отель в Колумбии из-за землетрясенияДелегация сборной России по мини-футболу после игры группового этапа чемпионата мира с командой Египта на некоторое время вынуждена была покинуть отель из-за землетрясения в Колумбии, сообщается на сайте Ассоциации мини-футбола России (АМФР).Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мираМужская сборная России по мини-футболу досрочно вышла в плей-офф проходящего в Колумбии чемпионата мира.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение