Дмитрий Лысков: До финала мирового первенства слабые команды не доходят
Нападающий
сборной России по мини-футболу прокомментировал
победу в полуфинале чемпионата мира над командой Ирана (4:3).
- Я рад, что мой гол помог сборной России выйти в финал. Я
действовал в своем стиле, как привык делать это в клубе. Поэтому, если вам
понравилось, смотрите Чемпионат России.
- С кем бы вы хотели встретиться в финале? Есть предпочтения?
- Нет, предпочтений нет. Какая разница – до финала мирового
первенства слабые команды не доходят. В любом случае это будет битва. Завтра
посмотрим второй полуфинал между Аргентиной и Португалией и все узнаем. А
сейчас главное восстановиться.
В финале сборная России
встретится с победителем матча Аргентина – Португалия, который состоится
завтра, 29 сентября в 03:00 по московскому времени.
На
пути к финалу, российская сборная вышла из группы В с первого места, победив
Таиланд (6:4), Египет (6:1) и Кубу (7:1). В 1/8 финала разгромила Вьетнам со
счетом 7:0, в четвертьфинале была обыграна сборная Испании (6:2).