Ральф Крюгер: Встреча с Канадой – наш лучший матч на Кубке мира

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер прокомментировал поражение своих подопечных от Канады (1:3).

- Согласен с моими игроками, что это был наш лучший матч на турнире, мы имели равное количество шансов на победу. Мы очень расстроены тем, как пропускали голы – слишком большой риск позволяли себе в ненужные моменты, а канадцы этим воспользовались. Тем не менее я горд тем, как мы провели этот матч. Мы обрели уверенность, почувствовали, что можем победить канадцев. В первой игре серии заложен важный фундамент, - приводит слова Крюгера Р-Спорт.

Напомним, В рамках первого матча финальной серии Кубка мира по хоккею команда Канады обыграла сборную Европы со счетом 3:1. Следующий матч финальной серии состоится 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.