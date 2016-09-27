Ральф Крюгер: Встреча с Канадой – наш лучший матч на Кубке мира
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тренер сборной Европы Ральф Крюгер прокомментировал поражение своих подопечных от Канады (1:3).
- Согласен
с моими игроками, что это был наш лучший матч на турнире, мы имели равное
количество шансов на победу. Мы очень расстроены тем, как пропускали голы –
слишком большой риск позволяли себе в ненужные моменты, а канадцы этим
воспользовались. Тем не менее я горд тем, как мы провели этот матч. Мы обрели
уверенность, почувствовали, что можем победить канадцев. В первой игре серии
заложен важный фундамент, - приводит слова Крюгера Р-Спорт.
Напомним, В рамках первого матча финальной серии Кубка мира по хоккею команда Канады обыграла сборную Европы со счетом 3:1. Следующий матч финальной серии состоится 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Канада - Европа - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Маршанд (Бержерон, Кросби), 2:33 (1:0). Стэмкос (Гецлаф), 13:20 (2:0). Татар (Зайденберг, A. Kopitar), 27:00 (2:1). Бержерон (Кросби, Маршанд), 49:24 (3:1).
Место и дата
28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция