Майк Бэбкок: Сборная Европы была лучше нас в начале матча

Главный тренер сборной Канады по хоккею Майк Бэбкок прокомментировал победу на сборной Европы (3:1).

«Сборная Европы была лучше нас в начале матча, играла быстрее нас, а мы часто ошибались, теряли шайбу. Хорошо, что нам удалось дважды забить в первом периоде после того, как они допускали потери. Главное, что мы победили, но нам нужно сильно прибавлять по сравнению с этой игрой, чтобы сделать последний шаг на этом турнире. Конечно, всегда хочется максимума, но ждать от сборной Канады идеальной игры в каждом матче неправильно», - приводит слова Бэбкока Р-Спорт.

Напомним, В рамках первого матча финальной серии Кубка мира по хоккею команда Канады обыграла сборную Европы со счетом 3:1. Следующий матч финальной серии состоится 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.