Майк Бэбкок: Сборная Европы была лучше нас в начале матча
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тренер сборной Канады по хоккею Майк Бэбкок прокомментировал победу на сборной
Европы (3:1).
«Сборная
Европы была лучше нас в начале матча, играла быстрее нас, а мы часто ошибались,
теряли шайбу. Хорошо, что нам удалось дважды забить в первом периоде после
того, как они допускали потери. Главное, что мы победили, но нам нужно сильно
прибавлять по сравнению с этой игрой, чтобы сделать последний шаг на этом
турнире. Конечно, всегда хочется максимума, но ждать от сборной Канады
идеальной игры в каждом матче неправильно», - приводит слова Бэбкока
Р-Спорт.
Напомним, В рамках первого матча финальной серии Кубка мира по хоккею команда Канады обыграла сборную Европы со счетом 3:1. Следующий матч финальной серии состоится 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Канада - Европа - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Маршанд (Бержерон, Кросби), 2:33 (1:0). Стэмкос (Гецлаф), 13:20 (2:0). Татар (Зайденберг, A. Kopitar), 27:00 (2:1). Бержерон (Кросби, Маршанд), 49:24 (3:1).
Место и дата
28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция