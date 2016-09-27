Брэд Маршанд: Игра в звене с Кросби – это невероятный опыт для меня
Канадский хоккеист Брэд Маршанд прокомментировал победу над сборной
Европы (3:1).
«Мы не можем быть довольны этим матчем, играли
не так, как хотели, часто теряли шайбу. Конечно, рад, что наше звено забило два
гола в ключевые моменты, мы весь турнир проводим на высоком уровне. Игра в
одном звене с Сидни Кросби – это невероятный опыт для меня. Он настоящий лидер,
что доказывает в каждой игре. Он ведет команду за собой, создает много
моментов, стягивает игроков соперника на себя. Получаю большое удовольствие от
игры с ним», - приводит слова Маршанда Р-Спорт.
Напомним, В рамках первого матча финальной серии Кубка мира по хоккею команда Канады обыграла сборную Европы со счетом 3:1. Следующий матч финальной серии состоится 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Канада - Европа - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Маршанд (Бержерон, Кросби), 2:33 (1:0). Стэмкос (Гецлаф), 13:20 (2:0). Татар (Зайденберг, A. Kopitar), 27:00 (2:1). Бержерон (Кросби, Маршанд), 49:24 (3:1).
Место и дата
28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция