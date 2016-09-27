Брэд Маршанд: Игра в звене с Кросби – это невероятный опыт для меня

Канадский хоккеист Брэд Маршанд прокомментировал победу над сборной Европы (3:1).

«Мы не можем быть довольны этим матчем, играли не так, как хотели, часто теряли шайбу. Конечно, рад, что наше звено забило два гола в ключевые моменты, мы весь турнир проводим на высоком уровне. Игра в одном звене с Сидни Кросби – это невероятный опыт для меня. Он настоящий лидер, что доказывает в каждой игре. Он ведет команду за собой, создает много моментов, стягивает игроков соперника на себя. Получаю большое удовольствие от игры с ним», - приводит слова Маршанда Р-Спорт.

Напомним, В рамках первого матча финальной серии Кубка мира по хоккею команда Канады обыграла сборную Европы со счетом 3:1. Следующий матч финальной серии состоится 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.