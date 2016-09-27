Сидни Кросби: Cборная Канады может играть лучше

Капитан сборной канадцев Сидни Кросби прокомментировал победу над сборной Европы (3:1).

«Думаю, что сборная Канады может играть лучше. Хорошо, что дело закончилось победой. В первых двух периодах допускали очень много ошибок, но зато в третьем показали, что являемся лучшей командой. Сборная Европы много защищалась, ждала наших ошибок, а когда мы допускали потери, они грамотно выбегали в атаку. Канаде необходимо больше дорожить шайбой, не допускать глупых потерь, - приводит слова Кросби Чемпионат.com.

Напомним, в рамках первого матча финальной серии Кубка мира по хоккею команда Канады обыграла сборную Европы со счетом 3:1. Следующий матч финальной серии состоится 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.