Сидни Кросби: Cборная Канады может играть лучше
Капитан сборной канадцев Сидни Кросби прокомментировал победу над сборной Европы (3:1).
«Думаю, что сборная Канады может играть лучше. Хорошо, что дело
закончилось победой. В первых двух периодах допускали очень много ошибок, но
зато в третьем показали, что являемся лучшей командой. Сборная Европы много
защищалась, ждала наших ошибок, а когда мы допускали потери, они грамотно
выбегали в атаку. Канаде необходимо больше дорожить шайбой, не допускать глупых
потерь, - приводит слова Кросби Чемпионат.com.
Напомним, в рамках первого матча финальной серии Кубка мира по хоккею команда Канады обыграла сборную Европы со счетом 3:1. Следующий матч финальной серии состоится 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.
Матч
Канада - Европа - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Маршанд (Бержерон, Кросби), 2:33 (1:0). Стэмкос (Гецлаф), 13:20 (2:0). Татар (Зайденберг, A. Kopitar), 27:00 (2:1). Бержерон (Кросби, Маршанд), 49:24 (3:1).
Место и дата
28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция