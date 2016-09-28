Карло Анчелотти: Уверен, матч с мадридским «Атлетико» получится что надо

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Играть против «Атлетико» сложно всегда. Будет очень трудный матч против соперника, демонстрирующего высочайший уровень организации игры. Мы находимся в хорошей форме, но это еще нужно показать на поле. Стиль «Атлетико» хорошо знаком всем. В Лиге чемпионов мадридцы давно зарекомендовали себя. Сейчас в современном футболе есть тенденция играть с максимальной нацеленностью на ворота, используя контратаки.



Мячом нужно пользоваться эффективно. Владение мячом – ключевой момент, поскольку это позволяет контролировать ход матча, но владением еще нужно уметь воспользоваться. Мне всегда приятно вернуться в Мадрид, чего не могу сказать о визите на «Висенте Кальдерон»! Уверен, что матч получится что надо», – приводит слова специалиста официальный сайт Лиги чемпионов.

Напомним, матч между командами состоится 28 сентября в Мадриде и стартует в 21.45 мск.

Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.