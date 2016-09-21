Диего Симеоне: Знал Анчелотти как игрока, когда я был молодым, а он более опытным

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это будет тяжелый матч. Обе команды очень хорошо прессингуют, поэтому свободного пространства будет мало. Фернандо Торрес – важная фигура для нас в поединках, где нужно хорошо использовать те небольшие свободные зоны, поэтому он выйдет в «основе».



Я очень уважаю Анчелотти как личность и за то, чего он достиг. Я знал его как игрока, когда я был молодым, а он более опытным. Он – очень спокойный человек. Нет единой для всех правильной манеры поведения: люди ведут себя на матчах так, как им удобно, и мы тоже так делаем», – приводит слова специалиста официальный сайт Лиги чемпионов.

Напомним, матч между командами состоится 28 сентября в Мадриде и стартует в 21.45 мск.



Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.