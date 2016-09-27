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Роман Бабаев: Непонятно, на что претендует агент Хонды

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, согласно которой агент экс-полузащитника армейцев Кейсуке Хонды подал иск против российского клуба в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Если говорить об иске агента Хонды в CAS, то мы пока что не видели всех документов. Честно говоря, я очень удивлен, ведь Хонда уже давно не играет в ЦСКА. Вероятно, претендует на какие-то деньги, комиссию. Но непонятно, на что, ведь игрок уходил от нас свободным агентом», – приводит слова Бабаева «Чемпионат».

О претензиях Киса Плогсма, который представляет интересы игрока «Милана», не сообщается. Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит иск агента 4 октября.

Напомним, Хонда выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2014 гг. В составе «армейцев» игрок становился чемпионом РФПЛ, обладателем Кубка (2) и Суперкубка России.

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