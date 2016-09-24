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Виталий Калешин: Балотелли? Все талантливые люди ведут себя неординарно

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин вспомнил о встрече с нападающим «Ниццы» Марио Балотелли, а также поделился мнением о поведении игрока сборной Италии.

Напомним, российский футболист, будучи игроком «Рубина», встречался с Балотелли на групповом этапе Лиги чемпионов в 2009 году, когда последний выступал за «Милан».

«Полный «Сан-Сиро», мощный соперник с Жозе Моуринью у руля – все это создавало неповторимый антураж. Балотелли ярко себя проявил, попал в цель с 30 метров. За нападающего говорит статистика. Можно стоять, но забивать, что он и сделал. Это универсальный техничный нападающий. Внушительные габариты позволяют Марио здорово действовать как внизу, так и на «втором этаже». Скоростных качеств ему тоже не занимать, ведь игрок достаточно молод. Скажем так, все при нем!

Его характер? Много публикаций в СМИ на эту тему. Но это его жизнь, у каждого своя голова на плечах. Человек просто поступает так, как считает нужным. В принципе, все талантливые люди ведут себя неординарно», – приводит слова Калешина официальный сайт УЕФА.

Отметим, что 29 сентября в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своем поле примет «Ниццу».

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