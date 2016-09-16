Касаткина проиграла Киз в 1/8 финала турнира в Ухане

Россиянка Дарья Касаткина в матче 1/8 финала турнира в Ухане уступила представительнице США Мэдисон Киз.



Встреча между теннисистками завершилась со счетом 1:6, 6:4, 4:6.

За все время игры 19-летняя спортсменка из РФ совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. В активе Киз – 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.



Таким образом, в следующей стадии турнира американка сыграет с теннисисткой из Румынии Симоной Халеп.



Ухань (Китай)

Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 288 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг