Касаткина проиграла Киз в 1/8 финала турнира в Ухане
Россиянка Дарья Касаткина в матче 1/8 финала турнира в Ухане уступила представительнице США Мэдисон Киз.
Встреча между теннисистками завершилась со счетом 1:6, 6:4, 4:6.
За все время игры 19-летняя спортсменка из РФ совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. В активе Киз – 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.
Таким образом, в следующей стадии турнира американка сыграет с теннисисткой из Румынии Симоной Халеп.
Ухань (Китай)
Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Киз М. (США) - 1:6, 6:4, 4:6
Место и дата
28 сентября 07:00, , Онлайн-трансляция
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