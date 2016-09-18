Михаил Алешин: Приму приглашение в «Формулу-1» только от топ-команд

Россиянин Михаил Алешин, выступающий в серии Indycar, поделился своими мыслями относительно возможного продолжения карьеры в «Формуле-1».

- Я уже не так стремлюсь в «Формулу-1», как раньше, - рассказал Алешин «Советскому спорту». – Мне нравится Indycar – здесь настоящее шоу, здесь такие же быстрые машины, и при этом успех гораздо больше зависит от мастерства самого пилота, чем от техники или команды. К тому же, в «Формуле-1» много всевозможных вспомогательных систем, вроде гидроусилителя руля, которые мне не нравятся. Я считаю, что автоспорт должен быть жестким, чтобы гонщик был с болидом один на один. Сейчас, если говорить о гипотетическом продолжении карьеры в чемпионате мира, я бы согласился подумать только над предложениями из топ-команд. Остальные мне попросту неинтересны.