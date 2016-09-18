Михаил Алешин: Хельмут Марко очень ценит Квята
Бывший участник молодежной программы «Ред Булл» Михаил Алешин поделился соображениями относительно дальнейшей карьеры Даниила Квята.
Напомним, что российский пилот «Торо Россо» пока не имеет контракта в «Формуле-1» на следующий сезон.
- Я не понаслышке знаком с методами работы Хельмута Марко – человека, который, по сути, определяет состав пилотов в командах «Ред Булл» и «Торо Россо», - рассказал Алешин, в нынешнем году выступавший в американской серии Indycar, корреспонденту «Советского спорта». – Конечно, Марко бывает жесток в своих решениях. Никто не знает, останется ли Квят в системе «Ред Булла». И когда будет принято решение о его контракте тоже сказать сложно. Но я точно знаю, что Хельмут ценит Даниила. А, поверьте мне, он вообще мало кого ценит.