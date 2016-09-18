Михаил Алешин: Выступлю на оставшихся этапах WEC

Российский пилот Indycar Михаил Алешин рассказал о планах на оставшуюся часть года.

- У меня был непростой, но в целом успешный сезон в американской серии, - отметил Алешин в беседе с корреспондентом «Советского спорта». – В этом году я успел однажды выиграть квалификацию, стать вторым на этапе в Поконо, и в целом доволен результатами. Если бы из-за проблем с американской визой не пришлось пропустить предсезонные тесты, все могло сложиться еще лучше. Сейчас чемпионат Indycar завершился, но в отпуск я пока не собираюсь – меня ждут оставшиеся три этапа серии WEC (чемпионат мира по гонкам на выносливость, - Прим. ред.). Я выступлю на них в составе российской команды SMP Racing в категории LMP2. В прошлом году я уже участвовал в гонках на выносливость, проехал «Европейскую серию Ле-Ман», и мне очень понравился этот формат. Так что с нетерпением жду стартов в Японии, Китае и Бахрейне.