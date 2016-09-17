Радулов дебютировал за «Монреаль» и набрал два очка в игре с «Вашингтоном»
Клубы из НХЛ продолжают вести подготовку к сезону, проводя выставочные матчи.
Сегодня «Монреаль» на домашней арене принимал «Вашингтон». Встреча между командами завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).
Отметим, что в этой встрече за канадскую команду дебютировал российский форвард Александр Радулов, который набрал 2 (1+1) очка.
Спортсмен из РФ перешел в стан «Монреаля» из ЦСКА 1 июля текущего года.
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