«Атлетико» – «Бавария». Начало текстовой трансляции – 21.45 мск
Сегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» примет на домашней арене мюнхенскую «Баварию».
Встреча между командами состоится на стадионе «Висенте Кальдерон» и стартует в 21.45 мск.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что в 1-м туре «Бавария» на домашней арене разгромила «Ростов» (5:0), а «Атлетико» обыграл на выезде ПСВ (1:0).
Матч
Место и дата
28 сентября 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
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