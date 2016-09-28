Андре Шюррле: Если в матче с «Реалом» ты дважды отыгрываешься, значит, делаешь свою работу неплохо
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле подвел итоги матча с мадридским «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
Отметим, что Шюррле спас немецкий клуб от поражения при счете 2:1, забив второй мяч испанскому клубу в самой концовке игры.
«Мы хорошо начали встречу и сумели найти для себя достаточно свободных зон. Но во второй части первого тайма мы начали принимать неправильные решения, на чем нас и подловил соперник. В целом, если в игре с «Реалом» ты дважды отыгрываешься, значит, делаешь свою работу неплохо. Этот матч поможет нашей команде в плане прогресса», – цитирует игрока сборной Германии пресс-служба УЕФА.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана сыграют 18 октября на домашней арене с «Легией», а немецкий клуб в тот же день проведет матч с лиссабонским «Спортингом».
Матч
Голы
Роналду 17 (0:1). Обамеянг 43 (1:1). Варан 70 (1:2). Шюррле 87 (2:2).
Состав
Боруссия: Бюрки, Гинтер, Шмельцер, Пищек, Герреру (Мор, 79), Папастатопулос, Кастро, Вайгль, Гётце (Шюррле, 58), Дембеле (Пулишич, 73), Обамеянг
Реал: Навас, Данило, Карвахаль, Варан, Рамос, Родригес (Ковачич, 69), Бэйл, Кроос, Модрич, Бензема (Мората, 89), Роналду
Предупреждения:
Шмельцер, 50; Вайгль, 74; Герреру, 78; Обамеянг, 90 - Рамос, 64
Место и дата
27 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция