Андре Шюррле: Если в матче с «Реалом» ты дважды отыгрываешься, значит, делаешь свою работу неплохо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле подвел итоги матча с мадридским «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).



Отметим, что Шюррле спас немецкий клуб от поражения при счете 2:1, забив второй мяч испанскому клубу в самой концовке игры.



«Мы хорошо начали встречу и сумели найти для себя достаточно свободных зон. Но во второй части первого тайма мы начали принимать неправильные решения, на чем нас и подловил соперник. В целом, если в игре с «Реалом» ты дважды отыгрываешься, значит, делаешь свою работу неплохо. Этот матч поможет нашей команде в плане прогресса», – цитирует игрока сборной Германии пресс-служба УЕФА.



В следующем туре подопечные Зинедина Зидана сыграют 18 октября на домашней арене с «Легией», а немецкий клуб в тот же день проведет матч с лиссабонским «Спортингом».



