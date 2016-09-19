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Этот день в истории. Федору Емельяненко — 40!

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня, 28 сентября, 40 лет исполнилось известному российскому бойцу, заслуженному мастеру спорта по самбо, мастеру спорта международного класса по дзюдо Федору Емельяненко. 

Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратным — по версии «RINGS», трёхкратным — по версии «WAMMA», четырёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом России по боевому самбо. 

В период с 2003 по 2010 годы Емельяненко всемирно признавался самыми известными спортивными масс-медиа лучшим бойцом ММА в тяжелом весе. В этот же период в списках лучших бойцов независимо от весовой категории Емельяненко удерживал лидирующие позиции, находясь на первом месте по версии издания «MMA.com», втором — по версии «MMANews» и третьем — по версии «Sherdog» и признавался многими экспертами лучшим бойцом ММА за всю историю спорта.

Свой крайний поединок Федор провел в 2016 году в Санкт-Петербурге, победив по очкам бразильца Фабио Мальдонадо. Всего за свою карьеру в ММА Емельяненко провел 40 боев, в которых одержал 36 побед.

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