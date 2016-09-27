Жоаозиньо: Был бы рад получить приглашение в сборную России, это стало бы для меня огромной честью

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, который недавно получил паспорт РФ, рассказал о своих планах на будущее, а также оценил работу Игоря Шалимова в качестве главного тренера «быков» после ухода Олега Кононова.



«Конечно, мне бы очень хотелось сыграть в матче-открытии нашего стадиона. Я был бы рад получить приглашение в сборную России, и это стало бы для меня огромной честью. Все ребята восприняли это абсолютно спокойно, поздравили меня. Отношение партнеров по команде ко мне вообще не изменилось. Я всегда отлично общался со всем коллективом и не испытываю никаких проблем с этим.



Я бы не сказал, что в работе с Шалимовым есть какие-то особенности. Мы работали с ним на протяжении долгого времени, когда он ещё был помощником тогдашнего главного тренера Олега Кононова. Поэтому нам не понадобилось много времени для того, чтобы найти взаимопонимание и общий язык со специалистом. Все ребята прекрасно понимают, чего он от нас хочет.



Стала ли отставка Олега Кононова с поста главного тренера неожиданностью? Вы знаете, это футбол, и здесь все может измениться за один день. Но всё же для меня отставка тренера действительно стала неожиданностью», – приводят слова Жоазиньо «Известия».



Отметим, что недавно паспорта РФ получили два других бразильских игрока, выступающих в чемпионате России: Маринато Гилерме (московский «Локомотив») и Марио Фернандес (ЦСКА).