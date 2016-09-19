Президент Союза ММА России Федор Емельяненко станет почетным гостем Кубка России по ММА, который пройдет с 1-2 октября в городе-герое Волгограде.

Кубок России - один из важнейших турниров года, проходящих под эгидой Союза ММА, участие в котором примут спортсмены из всех регионов нашей страны.

Благодаря новой многоступенчатой системе отбора, принятой в этом году Союзом ММА России, состав участников Кубка обещает стать очень сильным. Победители Кубка России примут участие в самом престижном турнире - в Суперкубке России по ММА в декабре, а так же станут резервным составом Сборной России и получают возможность участия в международных турнирах.