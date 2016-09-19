Борис Бурзиев: Смешанные боевые единоборства стали социальным явлением и мощным здоровым движением

«Состав участников предстоящего турнира ничем существенно не отличается от чемпионата России», - об этом заявил вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев накануне Кубка России по ММА.

Соревнования пройдут 1-2 октября в городе-герое Волгограде. «Ожидания от предстоящего Кубка России очень велики, уверен, что он пройдет на качественно-новом уровне .

В этом году заметно вырос общий уровень спортсменов, как следствие повысилась конкуренция во всех весовых категориях. У нас появился стандарт спортсмена, который отбирается на турнир, соответствующий стандарту мастера спорта России.

- Расскажите реформе системы соревнований Союза ММА России, как это отражается на карьере спортсмена?/

- Устаревшая система представляла собой многоступенчатый отбор с начала года на чемпионат и Кубок страны . Получалось, что вся масса спортсменов Союза ММА России попадала в так называемое «бутылочное горлышко» чемпионата России. Потому, что, не пройдя отбор у себя в регионе,спортсмены сразу выбывали из обоймы в течение сезона, и это приводило к тому,что многие перспективные ребята искали себе применение в других смежных дисциплинах. Чтобы сохранить ту массу бойцов, которая пришла в ММА, мы сейчас и проводим реформу системы соревнований. Состоит она как раз в том, что каждый мастерский или крупный турнир ведет своих победителей на последующие всероссийские и международные турниры. То есть чемпионат и Кубок России - это те соревнования, на которых определяются основные и резервные составы команды для участия в континентальных и открытых международных чемпионатах. Данная система позволяет спортсменам, показывающих результат, расти, а спортсменам, по тем или иным причинам, не попавшим на международные турниры, развиваться и участвовать на мастерских турнирах. Ни один всероссийский турнир не должен быть тупиковым для спортсменов, а быть понятным развитием спортивной карьеры каждого.

- Какие перспективы у победителей Кубка России 2016?

- Перспективы победителей - это, в первую очередь,путевка на Суперкубок, шанс сразиться с чемпионами России. Думаю, что для многих победителей Кубка это будут бои-реванши. Также стимулом служит участие в дальнейшем в крупнейших международных турнирах, в частности в декабре в Ханты-Мансийске пройдет Кубок стран Содружества.

- Кого из участников сейчас выделите, выросла ли общая конкуренция? По уровню участников Кубок сильно отличается от чемпионата России?

- Стоит воздержаться, от выделения кого-то особенно из участников Кубка России, чтобы никого лишний раз не демотивировать. До старта какие-то похвалы излишни. Что касается конкуренции, то она очень сильно выросла и это связано с новой системой отбора, о которой говорили ранее. Когда ехало два участника от федерального округа на всероссийский турнир, то финалы округов проходили смазано. Многие спортсмены, хорошо зная друг друга, не рисковали получить травму. Сейчас, когда на чемпионате России и Кубке разыгрывается одно место, мы видим накал и остроту поединков. Состав Кубка России существенно не отличается от чемпионата России, так как на Кубке мы также видим прошлогодних чемпионов и призеров, действующих чемпионов мира.

- Сколько лет реально нужно заниматься ММА, чтобы стать призером чемпионата страны или победителем Кубка? Успех зависит от тренера,характера или таланта?

- Для того, чтобы действительно стать чемпионом по ММА, нужно не просто заниматься, а нужно жить этим спортом. Успех зависит от характера, трудолюбия, целеустремленности,тренер а, и боевого духа. Слагаемых успеха много и незначительных среди них нет, потому что любая мелочь в бою может послужить как причиной успеха, так и поражения.

- Каковы шансы у любителей в России перейти в разряд профессионалов?

- Профессиональный спорт является естественным развитием любительской карьеры. В ММА нельзя отделять одно от другого. Глядя на топовый состав спортсменов Союза ММА России, мы видим, что многие из них параллельно начинают свои профессиональные шаги, причем весьма успешно. Наши топовые бойцы,побеждавшие в предыдущих сезонах, сегодня успешно выступают на профессиональном ринге. Так что наши чемпионы и призеры составляют сегодня костяк многих известных промоушенов и успешно выступают на международной арене.

- Можно ли сказать, что ММА стал массовым видом спорта? Если да, то как это отражается на спортсменах, растет ли их ответственность?

- По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сегодня ММА однозначно приобрел массовость. «Бои без правил» ушли в прошлое,а смешанные боевые единоборства стали не просто возможностью реализовать себя для каких-то элитных единоборцев, а стали социальным явлением и мощным здоровым движением, которое уже представлено географически во всех регионах РФ. Как влияет на спортсменов? В нашем спорте, приятно сознавать, что ММА стало своеобразным бойцовским братством, где каждый чувствует себя частью единого бойцовского мира. Роль бойца, конечно, обязывает спортсмена следовать определенной модели поведения.Ценности, которые мы транслируем в своем кругу - это честность, порядочность,мужество, благородство, надежность, умение брать на себя ответственность за себя и за поступки своих подопечных.

- Что помимо спортивных навыков важно развивать, и как вырастить достойного спортсмена и удержать его от соблазнов?

- В первую очередь наш вид спорта - это не просто обучение спортивным навыкам, а школа мужества и школа духа. Его спортивные результаты в данном случае, конечно, вторичны. Тренер должен воспитать достойного и сильного, порядочного и надежного мужчину из нашего спортсмена.