Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейЦСКА3 : 0Куньлунь
ФутболКопенгаген4 : 0Брюгге
ФутболСпортинг2 : 0Легия
ФутболСевилья1 : 0Лион
ФутболМонако1 : 1Байер
ХоккейСКА3 : 2 БАдмирал
ФутболЛестер Сити1 : 0Порту
ФутболБоруссия2 : 2Реал
ФутболДинамо Загреб0 : 4Ювентус
ФутболЦСКА0 : 1Тоттенхэм
ТеннисКасаткина1:6, 6:4, 4:6Киз
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ТеннисУильямс2:6, 1:4Кузнецова
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболБоруссия М- : -Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболФенербахче- : -Фейеноорд

Борис Бурзиев: Смешанные боевые единоборства стали социальным явлением и мощным здоровым движением

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Союз ММА РоссииКомментарии

«Состав участников предстоящего турнира ничем существенно не отличается от чемпионата России», - об этом заявил вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев накануне Кубка России по ММА.

Соревнования пройдут 1-2 октября в городе-герое Волгограде. «Ожидания от предстоящего Кубка России очень велики, уверен, что он пройдет на качественно-новом уровне .

В этом году заметно вырос общий уровень спортсменов, как следствие повысилась конкуренция во всех весовых категориях. У нас появился стандарт спортсмена, который отбирается на турнир, соответствующий стандарту мастера спорта России.  

- Расскажите реформе системы соревнований Союза ММА России, как это отражается на карьере спортсмена?/
- Устаревшая система представляла собой многоступенчатый отбор с начала года на чемпионат и Кубок страны . Получалось, что вся масса спортсменов Союза ММА России попадала в так называемое «бутылочное горлышко» чемпионата России. Потому, что, не пройдя отбор у себя в регионе,спортсмены сразу выбывали из обоймы в течение сезона, и это приводило к тому,что многие перспективные ребята искали себе применение в других смежных дисциплинах. Чтобы сохранить ту массу бойцов, которая пришла в ММА, мы сейчас и проводим реформу системы соревнований. Состоит она как раз в том, что каждый мастерский или крупный турнир ведет своих победителей на последующие всероссийские и международные турниры. То есть чемпионат и Кубок России - это те соревнования, на которых определяются основные и резервные составы команды для участия в континентальных и открытых международных чемпионатах. Данная система позволяет спортсменам, показывающих результат, расти, а спортсменам, по тем или иным причинам, не попавшим на международные турниры, развиваться и участвовать на мастерских турнирах. Ни один всероссийский турнир не должен быть тупиковым для спортсменов, а быть понятным развитием спортивной карьеры каждого.  

- Какие перспективы у победителей Кубка России 2016?  
- Перспективы победителей - это, в первую очередь,путевка на Суперкубок, шанс сразиться с чемпионами России. Думаю, что для многих победителей Кубка это будут бои-реванши. Также стимулом служит участие в дальнейшем в крупнейших международных турнирах, в частности в декабре в Ханты-Мансийске пройдет Кубок стран Содружества.

- Кого из участников сейчас выделите, выросла ли общая конкуренция? По уровню участников Кубок сильно отличается от чемпионата России?
- Стоит воздержаться, от выделения кого-то особенно из участников Кубка России, чтобы никого лишний раз не демотивировать. До старта какие-то похвалы излишни. Что касается конкуренции, то она очень сильно выросла и это связано с новой системой отбора, о которой говорили ранее. Когда ехало два участника от федерального округа на всероссийский турнир, то финалы округов проходили смазано. Многие спортсмены, хорошо зная друг друга, не рисковали получить травму. Сейчас, когда на чемпионате России и Кубке разыгрывается одно место, мы видим накал и остроту поединков. Состав Кубка России существенно не отличается от чемпионата России, так как на Кубке мы также видим прошлогодних чемпионов и призеров, действующих чемпионов мира. 

- Сколько лет реально нужно заниматься ММА, чтобы стать призером чемпионата страны или победителем Кубка?  Успех зависит от тренера,характера или таланта?
- Для того, чтобы действительно стать чемпионом по ММА, нужно не просто заниматься, а нужно жить этим спортом. Успех зависит от характера, трудолюбия, целеустремленности,тренера, и боевого духа. Слагаемых успеха много и незначительных среди них нет, потому что любая мелочь в бою может послужить как причиной успеха, так и поражения. 

- Каковы шансы у любителей в России перейти в разряд профессионалов?
- Профессиональный спорт является естественным развитием любительской карьеры. В ММА нельзя отделять одно от другого. Глядя на топовый состав спортсменов Союза ММА России, мы видим, что многие из них параллельно начинают свои профессиональные шаги, причем весьма успешно. Наши топовые бойцы,побеждавшие в предыдущих сезонах, сегодня успешно выступают на профессиональном ринге. Так что наши чемпионы и призеры составляют сегодня костяк многих известных промоушенов и успешно выступают на международной арене.

- Можно ли сказать, что ММА стал массовым видом спорта? Если да, то как это отражается на спортсменах, растет ли их ответственность?
- По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сегодня ММА однозначно приобрел массовость. «Бои без правил» ушли в прошлое,а смешанные боевые единоборства стали не просто возможностью реализовать себя для каких-то элитных единоборцев, а стали социальным явлением и мощным здоровым движением, которое уже представлено географически во всех регионах РФ. Как влияет на спортсменов? В нашем спорте, приятно сознавать, что ММА стало своеобразным бойцовским братством, где каждый чувствует себя частью единого бойцовского мира. Роль бойца, конечно, обязывает спортсмена следовать определенной модели поведения.Ценности, которые мы транслируем в своем кругу - это честность, порядочность,мужество, благородство, надежность, умение брать на себя ответственность за себя и за поступки своих подопечных.  

- Что помимо спортивных навыков важно развивать, и как вырастить достойного спортсмена и удержать его от соблазнов?  
- В первую очередь наш вид спорта - это не просто обучение спортивным навыкам, а школа мужества и школа духа. Его спортивные результаты в данном случае, конечно, вторичны. Тренер должен воспитать достойного и сильного, порядочного и надежного мужчину из нашего спортсмена.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федор Емельяненко станет почетным гостем Кубка России по ММАПрезидент Союза ММА России Федор Емельяненко станет почетным гостем Кубка России по ММА, который пройдет с 1-2 октября в городе-герое Волгограде.Этот день в истории. Федору Емельяненко — 40!Сегодня, 28 сентября, 40 лет исполнилось известному российскому бойцу, заслуженному мастеру спорта по самбо, мастеру спорта международного класса по дзюдо Федору Емельяненко.1-2 октября пройдет Кубок России по ММА в Волгограде1-2 октября в Волгограде пройдет Кубок России по ММА 2016г. Это один важнейших турниров, проходящих под эгидой Союза ММА России.Бой Нурмагомедов - Макгрегор в России стал реальнее. Колонка Сергея ВащенкоБой Нурмагомедов - Макгрегор в России стал реальнее. Колонка Сергея ВащенкоКорреспондент Sovsport.ru - о том, как победа Хабиба над Альваресом может привести в Россию не только пояс UFC, но и Конора Макгрегора.Адвокат: Информация об освобождении Александра Емельяненко не соответствует действительностиАдвокат скандального бойца Александра Емельяненко (23-7) Кахабер Долбадзе заявил, что его клиент, осужденный за насильственные действия сексуального характера, продолжает отбывать наказание в Воронеже. По словам юриста, информация о досрочном освобождении спортсмена не соответствует действительности.Абдулманап Нурмагомедов: Fight Nights - лучшая бойцовская организация в РоссииЗаслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо, отец прославленного российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап Нурмагомедов рассуждает о российских промоушенах и их роли в отечественной индустрии смешанных единоборств.Ахмед Алиев: Цель - чемпионский пояс Fight NightsБоец клуба «Eagles MMA Team» Ахмед Алиев поделился планами на будущее и рассказал о своем настрое перед боем-реваншем с Венером Галиевым, который пройдет 25-го сентября на турнире Fight Nights Global 51 в Дагестане.Алексей Невзоров: Если предложат бой за пояс чемпиона М-1 - не откажусь! Это большая честьРоссийский боец смешанного стиля Алексей Невзоров прокомментировал победный бой против Тимура Нагибина и рассказывает о планах побороться за чемпионский пояс.Эдгар встретится со Стивенсом 12 ноября на турнире UFC 205Бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар проведет свой следующий поединок против Джереми Стивенса.M-1 Challenge 71. Россиянин Витрук сразится против украинца Бранчука21 октября в рамках международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 71 впервые в истории M-1 Global состоится бой за пояс чемпиона в весовой категории до 61,3 кг. Виталий Бранчук (Украина, 21-5) будет биться с Павлом Витруком (Россия, 13-2).Алексей Яценко: Реванш Винник-Воронцов станет психологической войнойЧемпион России по К-1, чемпион мира по тайскому боксу нижегородец Евгений Воронцов проведет защиту титула чемпиона России по К-1 в матче-реванше против трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу краснодарца Даниилам ВинникВ Анапе стартует Кубок мира Diamond Kckboxing WAKOВ Анапе на черноморском курорте «Витязево» стартует розыгрыш Кубка мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO, который продлится до 26 сентября.UFC представил промо-ролик к бою Жустино - ЛансбергГлавным поединком бразильского турнира станет бой самой мощной, по мнению многих экспертов, девушки в ММА - Кристианы Жустино по прозвищу «Киборг» и шведки Лины ЛансбергДана Уайт: Нурмагомедов сразится за пояс чемпиона UFCПрезидент американской промоутерской компании UFC Дана Уайт назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова (23-0) претендентом на пояс чемпиона в легком весе.Елена Розберг: Сборная России по ММА - сплоченный коллективЕлена Розберг: Сборная России по ММА - сплоченный коллективГлавный врач сборной России по ММА Елена Розберг - о роли врача при подготовке спортсменов и своей работе в Союзе ММА России.Виктор Немков: К бою против Вея готовлюсь в Старом ОсколеРоссийский боец смешанного стиля Виктор Немков прокомментировал предстоящий бой с Аттилой Веем на турнире M-1 Challenge 71.Организация Bellator представила проморолик турнира, на котором выступит ШлеменкоРоссийский боец смешанного стиля средней весовой категории Александр Шлеменко свой следующий поединок проведет 21 октября на турнире Bellator 162.В какой бойцовской организации мы увидим Федора Емельяненко? ОпросПосле боя между Федором Емельяненко и Фабио Мальдонадо прошло уже больше трех месяцев, а Последний император до сих пор не объявил, в какой из организаций будет выступать в будущем.M-1 Challenge 71. Вей сразится против Немкова21 октября в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 71 состоится бой между экс-чемпионом Bellator Аттилой Веем (MMA Spirit, 29-7-2) и экс-чемпионом M-1 Challenge Виктором Немковым (Александр Невский ОЭМК, 23-6).Венер Галиев: После Fight Nights 51 ситуация в нашем весе немного прояснитсяРоссийский боец смешанного стиля Венер Галиев дал комментарий в преддверии турнира Fight Nights 51, на котором он сразится в матче реванше против Ахмеда Алиева.

Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение