Игорь Семшов: В поражении ЦСКА от «Тоттенхэма» виноваты не игроки, а уровень чемпионата России

Эксперт телеканал «Матч ТВ» Игорь Семшов подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» (0:1).

«Трудно сказать, по делу ли ЦСКА проиграл или нет. Надо понимать, что это совсем другие игры, чем в чемпионате России. Лига чемпионов – другой уровень, где возрастают скорости, где играют другие футболисты.



ЦСКА играл неплохо, они знали, как будет действовать «Тоттенхэм», и играли немного от обороны. Первый тайм провели хорошо в обороне, а потом сели слишком глубоко. У «Тоттенхэма» еще не играли пять футболистов основного состава. Представьте, если бы они все играли, какой был бы праздник.



Не армейцы виноваты, а наш уровень чемпионата. Все-таки не всегда ЦСКА встречается с такими сильными соперниками, как «Тоттенхэм», – сказал Семшов.



В следующем туре ЦСКА 18 октября на домашней арене примет «Монако», а «Тоттенхэм» в тот же день проведет гостевой матч с «Байером».



