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Игорь Семшов: В поражении ЦСКА от «Тоттенхэма» виноваты не игроки, а уровень чемпионата России

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Эксперт телеканал «Матч ТВ» Игорь Семшов подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» (0:1).

«Трудно сказать, по делу ли ЦСКА проиграл или нет. Надо понимать, что это совсем другие игры, чем в чемпионате России. Лига чемпионов – другой уровень, где возрастают скорости, где играют другие футболисты.

ЦСКА играл неплохо, они знали, как будет действовать «Тоттенхэм», и играли немного от обороны. Первый тайм провели хорошо в обороне, а потом сели слишком глубоко. У «Тоттенхэма» еще не играли пять футболистов основного состава. Представьте, если бы они все играли, какой был бы праздник.

Не армейцы виноваты, а наш уровень чемпионата. Все-таки не всегда ЦСКА встречается с такими сильными соперниками, как «Тоттенхэм», – сказал Семшов.

В следующем туре ЦСКА 18 октября на домашней арене примет «Монако», а «Тоттенхэм» в тот же день проведет гостевой матч с «Байером».

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм - 0:1 (0:0)

Голы

Сон Хын Мин 71 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ерёменко, 37 - Ваньяма, 12

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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