Алан Ширер: Уход Эллардайса? Это хуже, чем выступление сборной Англии на Евро. Мы посмешище мирового футбола

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал отставку Сэма Эллардайса с поста главного тренера национальной команды.

«Я очень зол и мне очень грустно, потому что я допустил ошибку, поверив человеку, который говорил, что тренировать сборную Англии – его мечта. Это невероятная и катастрофическая ошибка Эллардайса. Вся эта история хуже, чем выступления нашей команды на Евро во Франции. Теперь мы посмешище мирового футбола», – приводит слова Ширера BBC.



Ранее сообщалось, что Сэм Эллардайс покинул сборную Англии из-за масштабного антикоррупционного расследования. По данным The Telegraph, английский специалист просил у азиатского агентства 400 000 фунтов стерлингов за помощь в обходе трансферных правил FA.



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