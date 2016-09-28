«Ростов» – ПСВ. Начало текстовой трансляции – 21.45 мск
Сегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на домашней арене сыграет с ПСВ.
Встреча между командами состоится на стадионе «Олимп-2» и стартует в 21.45 мск.
Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что в 1-м туре российский клуб уступил на выезде мюнхенской «Баварии» (0:5), а команда из Голландии проиграла на своем поле мадридскому «Атлетико» (0:1).
Матч
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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