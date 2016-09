Пьер-Эмерик Обамеянг: Гол в ворота «Реала» посвящаю своему покойному деду

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что гол, забитый в ворота мадридского «Реала» он посвящает своему умершему деду.



Напомним, команды встречались накануне в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2). Игрок сборной Габона забил первый гол в ворота Кейлора Наваса.

«Гол, забитый мадридскому «Реалу», я посвящаю своему покойному деду», – приводит слова футболиста официальный Twitter немецкой команды.



Ранее Обамеянг заявлял, что его дед был поклонником мадридского клуба и очень хотел, чтобы его внук когда-нибудь выступал за эту команду.

.@Aubameyang7: "I dedicate this goal to my deceased grandfather." #bvbrm pic.twitter.com/MpOFdHYZEQ