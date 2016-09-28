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Пьер-Эмерик Обамеянг: Гол в ворота «Реала» посвящаю своему покойному деду

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что гол, забитый в ворота мадридского «Реала» он посвящает своему умершему деду.

Напомним, команды встречались накануне в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2). Игрок сборной Габона забил первый гол в ворота Кейлора Наваса.

«Гол, забитый мадридскому «Реалу», я посвящаю своему покойному деду», – приводит слова футболиста официальный Twitter немецкой команды.

Ранее Обамеянг заявлял, что его дед был поклонником мадридского клуба и очень хотел, чтобы его внук когда-нибудь выступал за эту команду.


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