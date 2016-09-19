Виктор Гончаренко: Частично согласен с посылом Слуцкого, что Россия - нефутбольная страна
Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал получившее широкий резонанс высказывание наставника ЦСКА Леонида Слуцкого, что Россия не является футбольной страной.
«Отвечу аккуратно, как политик. Мы должны сделать все возможное, чтобы сделать ее более футбольной. С посылом Леонида Викторовича частично согласен. Да, ЦСКА и «Зенит» брали еврокубки, но на уровне национальной сборной больших побед нет. Но надо стремиться. Что в принципе сейчас и происходит. Строятся стадионы. Нужно уделять больше внимания подготовке футболистов. Есть перспектива стать по-настоящему футбольной страной!», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».
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