Роман Бабаев: РФС договорился с ЦСКА о проведении матчей сборной на новом стадионе клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) достиг предварительной договоренности с ЦСКА о проведении товарищеских матчей сборной России на новом стадионе армейцев.

«Ведем разговор с РФС о проведении товарищеских матчей, уже есть предварительная договоренность, но без дат и соперников. Не могу точно сказать, когда это будет, возможно и в этом году. Виталий Мутко прекрасно знает наш стадион, неоднократно сюда приезжал. Он обошел весь стадион, даже фанатские сектора, и уже прекрасно знает его устройство», - цитирует Бабаева ТАСС.

Напомним, ближайший товарищеский матч сборная России проведет 9 октября на новом стадионе в Краснодаре с командой Коста-Рики.